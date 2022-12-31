Готовившего теракты на территории ЛНР агента СБУ ликвидировали в Лисичанске

Агент украинской СБ был уничтожен в Лисичанске, который располагается в Луганской Народной Республике. Такая информация была обнародована 31 декабря.
Как сообщили источники РИА Новости, украинский агент намеревался устроить террористический акт на территории республики. Однако благодаря совместным усилиям спецслужб и Министерства внутренних дел РФ осуществить задуманное злоумышленнику не удалось.
«В Лисичанске ликвидирован агент СБУ, планировавший теракты на территории ЛНР», – рассказал источник.
Напомним, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, она будет доведена до конца.