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Готовившего теракты на территории ЛНР агента СБУ ликвидировали в Лисичанске

Происшествия
Готовившего теракты на территории ЛНР агента СБУ ликвидировали в Лисичанске

Агент украинской СБ был уничтожен в Лисичанске, который располагается в Луганской Народной Республике. Такая информация была обнародована 31 декабря.

Как сообщили источники РИА Новости, украинский агент намеревался устроить террористический акт на территории республики. Однако благодаря совместным усилиям спецслужб и Министерства внутренних дел РФ осуществить задуманное злоумышленнику не удалось.

«В Лисичанске ликвидирован агент СБУ, планировавший теракты на территории ЛНР», – рассказал источник.

Напомним, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, она будет доведена до конца.
сбу Украина лнр
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