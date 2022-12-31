Российские новогодние блюда исчезнут из меню ресторанов на Украине

Украинские рестораны начали исключать из своих меню российские новогодние блюда. Оттуда пропали даже самые популярные салаты.
Так, гости украинских заведений не смогут отведать оливье» или сельдь под шубой. Такую меру прокомментировали хозяева ресторанов.
По их словам, они прибегли к изменению меню, чтобы граждане Украины в первую очередь знакомились с местной кухней. Однако не сообщается, как сами жители отнеслись к исчезновению традиционных блюд.
Отмена всего русского на Украине принимает более крупные масштабы. Там сносят памятники, связанные с Россией, а также переименовывают улицы и площади, названные в честь известных деятелей Советского Союза.