Полиция Эфиопии возобновила работу в штате Тыграй

Аддис-Абеба, 31 декабря. Правоохранительные органы Эфиопии возобновили охрану государственных учреждений в штате Тыграй.
Согласно заявлениям представителей силовых ведомств, стражи порядка уже приступили к обязанностям в столице региона, городе Мекелле. Кроме того, сотрудники федеральной полиции начнут патрулировать некоторые районы штата.
Возобновление деятельности правоохранительных органов стало возможным после заключения мирного соглашения между правительством Эфиопии и представителями «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Первый этап переговоров прошел 3 ноября в ЮАР.
Ранее несколько федеральных банков объявили о возвращении в регион. Государственные финансовые организации уже начали работу в городах Шире, Аламата и Корум.
Кроме того, власти Эфиопии восстановили электроснабжение штата. Государственная компания Ethiopian Electric Power (EEP) подключила все объекты инфраструктуры и дома Мекелле к энергетической системе.
Вместе с появлением в столице региона света в Тыграе возобновило работу федеральное предприятие Ethio Teleco, предоставляющее услуги интернета и мобильной связи. Тысячи граждан получили возможность связаться с родственниками из других провинций страны.