Названы полезные свойства оливковых косточек

Авторы публикации опровергли популярный миф о вреде глотания оливковых косточек, отметив, что те быстро растворяются в желудке благодаря повышенной кислотной среде. Россиянам рекомендовали глотать на завтрак одну-две косточки оливок, чтобы активировать растворяющий целлюлозу фермент, который улучшает переваривание продуктов, содержащих клетчатку.