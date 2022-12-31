Названы полезные свойства оливковых косточек

Оливковые косточки лучше не выбрасывать в мусорное ведро, поскольку они обладают многими полезными свойствами, в том числе способны уменьшать изжогу.
Полезные свойства оливковых косточек перечислило издание «ИноСМИ». В статье говорится, что косточки могут укреплять слизистую оболочку желудка и кишечник, а также уменьшать изжогу.
Авторы публикации опровергли популярный миф о вреде глотания оливковых косточек, отметив, что те быстро растворяются в желудке благодаря повышенной кислотной среде. Россиянам рекомендовали глотать на завтрак одну-две косточки оливок, чтобы активировать растворяющий целлюлозу фермент, который улучшает переваривание продуктов, содержащих клетчатку.