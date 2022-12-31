Алексей Зловедов рассказал про отношения с Настей Ивлеевой

Как рассказал изданию «СтарХит» сам Зловедов, на проекте ему приходилось бороться с прошлой версией себя, — с тем, каким его помнила Ивлеева. При этом участник отказался комментировать свои отношения с ней и подчеркнул, что Новый год планирует отмечать с семьей дома.