Алексей Зловедов рассказал про отношения с Настей Ивлеевой

Модель Алексей Зловедов, одержавший победу в шоу «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница!», рассказал про свои отношения с блогером.
Как выяснилось, Зловедов познакомился с Настей Ивлеевой задолго до своего участия в телепроекте. Мужчина хотел исправить ошибки прошлого. При этом сама Ивлеева поначалу с недоверием относилась к его чувствам. Но после ряда испытаний ему все же удалось растопить сердце звезды.
Как рассказал изданию «СтарХит» сам Зловедов, на проекте ему приходилось бороться с прошлой версией себя, — с тем, каким его помнила Ивлеева. При этом участник отказался комментировать свои отношения с ней и подчеркнул, что Новый год планирует отмечать с семьей дома.