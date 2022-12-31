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Алексей Зловедов рассказал про отношения с Настей Ивлеевой

Общество
Алексей Зловедов рассказал про отношения с Настей Ивлеевой

Модель Алексей Зловедов, одержавший победу в шоу «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница!», рассказал про свои отношения с блогером.

Как выяснилось, Зловедов познакомился с Настей Ивлеевой задолго до своего участия в телепроекте. Мужчина хотел исправить ошибки прошлого. При этом сама Ивлеева поначалу с недоверием относилась к его чувствам. Но после ряда испытаний ему все же удалось растопить сердце звезды.

Как рассказал изданию «СтарХит» сам Зловедов, на проекте ему приходилось бороться с прошлой версией себя, — с тем, каким его помнила Ивлеева. При этом участник отказался комментировать свои отношения с ней и подчеркнул, что Новый год планирует отмечать с семьей дома.
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