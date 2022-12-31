Global Times: сотрудничество России и Китая способствует установлению порядка в мире

Напомним, что 30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они обсудили партнерские отношения двух государств и выразили готовность к дальнейшему развитию связей. По мнению журналистов Global Times, именно сотрудничество РФ и Китая способствует установлению мира и безопасности на всей геополитической арене.