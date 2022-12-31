Global Times: сотрудничество России и Китая способствует установлению порядка в мире

Успешное и стабильное сотрудничество Москвы и Пекина играет весомую роль в становлении мирового порядка. Авторы Global Times пролили свет на пользу российско-китайских отношений.
Напомним, что 30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они обсудили партнерские отношения двух государств и выразили готовность к дальнейшему развитию связей. По мнению журналистов Global Times, именно сотрудничество РФ и Китая способствует установлению мира и безопасности на всей геополитической арене.
«Российско-китайские отношения вступают в новую эру. Ожидается, что в 2023 году сотрудничество между странами будет усиливаться и принесет миру больше процветания и стабильности», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Си Цзиньпина подвели черту нереально трудного года. Таким выводом поделился научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь.