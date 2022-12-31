Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по развитию туризма и промышленности

Москва, 31 декабря. Представители отраслевых ведомств России и Танзании станут активнее развивать партнерские отношения в сфере туризма и промышленности.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников подписал соответствующее соглашение с африканским коллегой Ашатой Качавамба Киджаджи. В результате двусторонней сделки чиновники договорились создать межправительственную комиссию.
Директор департамента Минэкономразвития Павел Калмычек положительно оценил инициативу. По его словам, подобный проект выведет отношения между Москвой и Додомой на новый уровень.
Среди перспективных направлений российско-танзанийского партнерства станет геологоразведка и добыча полезных ископаемых. Кроме того, межправительственная комиссия планирует развивать туризм, энергетический и информационный секторы.
Ранее представители отечественной компании «Росатом» поделились планами будущих разработок урановых месторождений в Танзании. По словам чиновников, в настоящее время Додома проходит все необходимые процедуры подготовки.