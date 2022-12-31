Жаир Болсонару покинул Бразилию перед инаугурацией Лулы

Бразилиа, 31 декабря. Завершающий свои полномочия президент Бразилии Жаир Болсонару досрочно покинул резиденцию главы государства и вылетел с семьей в США. Об этом сообщают местные СМИ.
Как удалось выяснить журналистам, «тропический Трамп» отправился во Флориду, где планирует остановиться в резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу.
В отсутствие Болсонару исполнять обязанности президента в течение последнего дня его срока будет вице-президент Амильтон Моуран. Он же, как ожидается, передаст символ правления страной — желто-зеленую ленту — преемнику Болсонару Луису Игнасиу Лула да Силве, который одержал победу на прошедших в октябре президентских выборах.
Стоит отметить, что своим отъездом Жаир Болсонару нарушил существующую традицию, по которой символы власти новому президенту Бразилии в ходе церемонии инаугурации передает его предшественник.
Как считают эксперты, отъезд Болсонару из Бразилии согласован с администрацией Вашингтона и с самим Лулой. Взамен, как полагают аналитики, сторонники экс-президента в парламенте обеспечат поддержку нового лидера страны в голосовании по важным законопроектам.
После победы Лулы сторонники Болсонару организовали кампанию уличных протестов. Сам Болсонару, несмотря на ранее сделанные заявления, не попытался оспорить результаты выборов и сейчас фактически выпадает из публичной политики.