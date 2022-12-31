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Жаир Болсонару покинул Бразилию перед инаугурацией Лулы

Весь мир
Жаир Болсонару покинул Бразилию перед инаугурацией Лулы

Бразилиа, 31 декабря. Завершающий свои полномочия президент Бразилии Жаир Болсонару досрочно покинул резиденцию главы государства и вылетел с семьей в США. Об этом сообщают местные СМИ.

Как удалось выяснить журналистам, «тропический Трамп» отправился во Флориду, где планирует остановиться в резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу.

Жаир Болсонару покинул Бразилию перед инаугурацией Лулы

В отсутствие Болсонару исполнять обязанности президента в течение последнего дня его срока будет вице-президент Амильтон Моуран. Он же, как ожидается, передаст символ правления страной — желто-зеленую ленту — преемнику Болсонару Луису Игнасиу Лула да Силве, который одержал победу на прошедших в октябре президентских выборах.

Стоит отметить, что своим отъездом Жаир Болсонару нарушил существующую традицию, по которой символы власти новому президенту Бразилии в ходе церемонии инаугурации передает его предшественник.

Как считают эксперты, отъезд Болсонару из Бразилии согласован с администрацией Вашингтона и с самим Лулой. Взамен, как полагают аналитики, сторонники экс-президента в парламенте обеспечат поддержку нового лидера страны в голосовании по важным законопроектам.

Жаир Болсонару покинул Бразилию перед инаугурацией Лулы

После победы Лулы сторонники Болсонару организовали кампанию уличных протестов. Сам Болсонару, несмотря на ранее сделанные заявления, не попытался оспорить результаты выборов и сейчас фактически выпадает из публичной политики.
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