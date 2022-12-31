Жаир Болсонару покинул Бразилию перед инаугурацией Лулы

В отсутствие Болсонару исполнять обязанности президента в течение последнего дня его срока будет вице-президент Амильтон Моуран. Он же, как ожидается, передаст символ правления страной — желто-зеленую ленту — преемнику Болсонару Луису Игнасиу Лула да Силве, который одержал победу на прошедших в октябре президентских выборах.