Кардиолог Бойцов предупредил об опасном синдроме праздничного сердца после Нового года

Синдром праздничного сердца чаще всего проявляется после новогодних застолий, предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.
По его словам, иногда аритмии возникают почти сразу, а иногда — через 12-36 часов после празднования. Главной причиной этого опасного состояния является чрезмерное употребление алкоголя, отметил медик.
Также синдром праздничного сердца может спровоцировать большое количество соленой пищи, кофеина и сокращение физической активности в период новогодних выходных. Среди факторов риска специалист выделил гипертонию, ожирение и синдром обструктивного апноэ.
Основное клиническое проявление недуга — это учащенное сердцебиение. Также могут появляться одышка, слабость и стенокардия, резюмировал Бойцев в беседе с aif.ru.