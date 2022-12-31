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Пасечник рассказал о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Армия
Пасечник рассказал о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Украинские войска регулярно совершают попытки прорыва на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако российские силы успешно отбивают атаки врага.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной.

«Наши военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, отбивают атаки врага, защищают рубежи», — рассказал он.

Ранее стало известно, что украинская армия продолжает перебрасывать дополнительные силы в районы населенных пунктов Сватово и Кременная.
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