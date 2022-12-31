Пасечник рассказал о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Украинские войска регулярно совершают попытки прорыва на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако российские силы успешно отбивают атаки врага.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной.
«Наши военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, отбивают атаки врага, защищают рубежи», — рассказал он.
Ранее стало известно, что украинская армия продолжает перебрасывать дополнительные силы в районы населенных пунктов Сватово и Кременная.