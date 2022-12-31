Кавер новогодней песни группы «Стекловата» от мексиканцев стал хитом

Участники мексиканской музыкального коллектива Mariachi Los Panchos объяснили секрет успеха их кавера на песню «Новый год» от группы «Стекловата».
Еще два года назад Mariachi Los Panchos записали свою версию популярной новогодней песни от группы «Стекловата», однако популярность композиция от мексиканцев приобрела всего за несколько дней до нового 2023 года. В комментарии «РЕН ТВ» участники группы признались, что популярность их каверу принес пост в блогера BadComedian.
«Монтирую обзор и попадается этот кавер новогодней классики. Просмотров всего 3 тысячи, а как же бодро звучат!» — написал он в своем Telegram-канале.
После этого просмотры клипа на YouTube выросли до 60 тысяч. На данный момент у ролика 219 тысяч просмотров, что делает его новым хитом.
Напомним, песню «Новый год» группа «Стекловата» исполнила в 2001 году, однако популярность трек приобрел только в 2007.