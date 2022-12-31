Кавер новогодней песни группы «Стекловата» от мексиканцев стал хитом

Еще два года назад Mariachi Los Panchos записали свою версию популярной новогодней песни от группы «Стекловата», однако популярность композиция от мексиканцев приобрела всего за несколько дней до нового 2023 года. В комментарии «РЕН ТВ» участники группы признались, что популярность их каверу принес пост в блогера BadComedian.