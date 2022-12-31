Адвоката Удуняна арестовали из-за конфликта годовалой давности у элитного ресторана в Москве

Решением Пресненского суда Москвы юристу Геннадию Удуняну была изменена мера пресечения с запрета определенных действий на арест по уголовному делу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Напомним, 22 октября адвокату Удуняну была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий по делу о хулиганстве с применением оружия. Решение об ужесточении такой меры было принято из-за возбуждения нового дела, детали которого в суде уточнять не стали.
Инцидент произошел в московском ресторане La Maree в октябре прошлого года. Между Удуняном и одним из посетителей возник конфликт, переросший в драку. Сотрудники заведения вывели адвоката на улицу, но там он достал из машины пистолет и направил на своих оппонентов, а после скрылся. На допросе юрист своей вины не признал.