Адвоката Удуняна арестовали из-за конфликта годовалой давности у элитного ресторана в Москве

Инцидент произошел в московском ресторане La Maree в октябре прошлого года. Между Удуняном и одним из посетителей возник конфликт, переросший в драку. Сотрудники заведения вывели адвоката на улицу, но там он достал из машины пистолет и направил на своих оппонентов, а после скрылся. На допросе юрист своей вины не признал.