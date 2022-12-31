Максимальный за 100 лет показатель турпотока обновили в Сочи в 2022 году

Сочи принял 7,2 млн туристов за 2022 год. Таким образом, там обновлен максимальный показатель турпотока за последние 100 лет, сообщил глава города Алексей Копайгородский.
По его словам, поток туристов в курортный город увеличивается в течение последних 10 лет. В 2022 году было зафиксировано максимальное количество отдыхающих за минувшие 100 лет.
«Мы первые по турпотоку в Краснодарском крае, и, конечно, это огромная ответственность прежде всего перед теми, кто выбирает отдых в нашем городе», — приводит слова Копайгородского официальный сайт мэрии города.
Самый высокий спрос на отдых в Сочи зафиксирован среди жителей Москвы и Подмосковья. Глава города отметил, что в 2023 году уровень сервиса будет повышаться, а сектор услуг станет шире.