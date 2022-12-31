Врач Тяжельников предостерег от занятий экстремальными видами спорта после застолий

Россиянам следует отказаться от привычных физических нагрузок и занятий экстремальными видами спорта после новогодних застолий. Об этом заявил врач Андрей Тяжельников. Он рассказал, как сохранить свое здоровье.
Медицинский специалист утверждает, что от долгого сна также следует отказаться. По его мнению, это может привести к нарушению режима, который будет сложно восстановить. В первые дни января врач также рекомендует отложить занятия спортом. В качестве альтернативы он советует гулять на свежем воздухе, передает РИА Новости.
По словам Тяжельникова, необходимость во временном отказе от нагрузок обусловлена влиянием алкоголя на организм. Он нарушает обмен веществ, в результате чего сухожилия и мышцы остаются без питательных веществ. Занятия спортом в таком состоянии могут привести к травмам, подытожил он.