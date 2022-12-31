Врач Тяжельников предостерег от занятий экстремальными видами спорта после застолий

Медицинский специалист утверждает, что от долгого сна также следует отказаться. По его мнению, это может привести к нарушению режима, который будет сложно восстановить. В первые дни января врач также рекомендует отложить занятия спортом. В качестве альтернативы он советует гулять на свежем воздухе, передает РИА Новости.