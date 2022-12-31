The Epoch Times: Вашингтон будет вынужден пойти на мир с Москвой ради борьбы с Пекином

Автор отметил, что ситуация на Украине стала причиной огромного количества проблем в западных странах. Помимо этого, произошло укрепление сотрудничества Москвы и Пекина, которые являются главными соперниками Белого дома на международной арене. По мнению Микаллефа, для того чтобы Вашингтон и страны Евросоюза сумели противостоять могущественному Китаю, им просто необходимо пойти на мир с Кремлем. Такое заявление он сделал в материале, который пересказала «ПолитРоссия».