Американское руководство будет вынуждено наладить отношения с Москвой. Что же загнало США в угол, раскрыл историк из США Джозеф В. Микаллеф в статье для The Epoch Times.
Автор отметил, что ситуация на Украине стала причиной огромного количества проблем в западных странах. Помимо этого, произошло укрепление сотрудничества Москвы и Пекина, которые являются главными соперниками Белого дома на международной арене. По мнению Микаллефа, для того чтобы Вашингтон и страны Евросоюза сумели противостоять могущественному Китаю, им просто необходимо пойти на мир с Кремлем. Такое заявление он сделал в материале, который пересказала «ПолитРоссия».
«Соединенные Штаты должны заручиться помощью Москвы, чтобы сдержать евразийские амбиции Китая. Такое примирение не является беспрецедентным в историческом плане», — отметил аналитик.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что страна будет идти вперед и развиваться, несмотря на давление со стороны Запада.