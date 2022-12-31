Подведены итоги работы властей РФ по обновлению дорожных карт в высокотехнологичных сферах

Правительство России переработало «дорожные карты» в наиболее высокотехнологичных направлениях развития страны. Это касается развития «сквозных» технологий — внедрения искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций и вычислений, передает «Коммерсантъ».
Первый вице-премьер Андрей Белоусов подытожил работу чиновников в этом аспекте. По его словам, изменения заключаются в том, что государство переключается с исследований на получение конкретного продукта и вывода его на рынок.
Президент Владимир Путин ранее говорил о состоянии дел в сфере внедрения «сквозных» технологий. Глава государства тогда посетовал, что работу в этой области нельзя признать особенно успешной. Из-за этого Путин поручил провести «перезапуск» «дорожных карт».