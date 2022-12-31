Доктор биологических наук Макоедов объяснил, почему россияне стали есть меньше рыбы

Уровень потребления рыбы на сегодняшний день оказался ниже рекомендуемых пределов во многих регионах России.
Причиной этому могли стать несколько факторов. Основные из них перечислил доктор биологических наук Анатолий Макоедов.
По его словам, самой оптимальной нормой потребления рыбы в России считается 22 килограмма на человека в год. Однако фактическое потребление находится в пределах от 14 до 22 килограммов.
Одна из причин сложившейся ситуации — скудный рыбный ассортимент, заметил специалист. Другая причина — это отсутствие эффективного продвижения рыбной продукции для российских потребителей. И, наконец, многих покупателей отпугивает достаточно высокая цена на этот продукт, резюмировал Макоедов в беседе с РИА Новости.