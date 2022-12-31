Кулеба: Украина хочет получить ударные беспилотники и ракеты ATACMS в 2023 году

Украина рассчитывает получить в 2023 году ракеты большой дальности ATACMS, танки, а также ударные дроны.
С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Отмечается, что дипломат утвердительно ответил на вопрос журналистов о вероятности поставок такого вооружения ВСУ в следующем году.
«В следующем году — да», — сообщил Кулеба.
При этом дипломат подчеркнул, что поставки оружия также будут зависеть и от ситуации на поле боя.
Ранее в МИД РФ заявили, что передача оружия ВСУ затягивает конфликт и многие страны Запада это прекрасно понимают.