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Кулеба: Украина хочет получить ударные беспилотники и ракеты ATACMS в 2023 году

Армия
Кулеба: Украина хочет получить ударные беспилотники и ракеты ATACMS в 2023 году

Украина рассчитывает получить в 2023 году ракеты большой дальности ATACMS, танки, а также ударные дроны.

С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Отмечается, что дипломат утвердительно ответил на вопрос журналистов о вероятности поставок такого вооружения ВСУ в следующем году.

«В следующем году — да», — сообщил Кулеба.

При этом дипломат подчеркнул, что поставки оружия также будут зависеть и от ситуации на поле боя.

Ранее в МИД РФ заявили, что передача оружия ВСУ затягивает конфликт и многие страны Запада это прекрасно понимают.
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