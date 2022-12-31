Продюсер Сергей Лавров рассказал, какое будущее ждет детей Пугачевой в России

После начала специальной операции России по защите республик Донбасса Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели в Израиль, осудив решение президента и своих соотечественников. Пользователи Сети и звездные коллеги считают артистов предателями, однако, Лавров уверен, наследники знаменитостей являются всего лишь заложниками ситуации и после возвращения в Россию их ждет большое будущее.