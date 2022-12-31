Продюсер Сергей Лавров рассказал, какое будущее ждет детей Пугачевой в России

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом) могут стать новыми звездами российского шоу-бизнеса.
После начала специальной операции России по защите республик Донбасса Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели в Израиль, осудив решение президента и своих соотечественников. Пользователи Сети и звездные коллеги считают артистов предателями, однако, Лавров уверен, наследники знаменитостей являются всего лишь заложниками ситуации и после возвращения в Россию их ждет большое будущее.
«Все их обласкивают, в отличие от детей Киркорова и Яны Рудковской», — подчеркнул продюсер в беседе с BLITZ+.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева с семьей может встретить Новый год в России и даже остаться в стране из-за проблем с оформлением израильского паспорта.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами