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Продюсер Сергей Лавров рассказал, какое будущее ждет детей Пугачевой в России

Общество
Продюсер Сергей Лавров рассказал, какое будущее ждет детей Пугачевой в России

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом) могут стать новыми звездами российского шоу-бизнеса.

После начала специальной операции России по защите республик Донбасса Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели в Израиль, осудив решение президента и своих соотечественников. Пользователи Сети и звездные коллеги считают артистов предателями, однако, Лавров уверен, наследники знаменитостей являются всего лишь заложниками ситуации и после возвращения в Россию их ждет большое будущее.

«Все их обласкивают, в отличие от детей Киркорова и Яны Рудковской», — подчеркнул продюсер в беседе с BLITZ+.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева с семьей может встретить Новый год в России и даже остаться в стране из-за проблем с оформлением израильского паспорта.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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