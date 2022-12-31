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В Москве Дед Мороз бросил на асфальт пьяную женщину, требовавшую подарок

Происшествия
В Москве Дед Мороз бросил на асфальт пьяную женщину, требовавшую подарок

Конфликт между нетрезвой жительницей российской столицы произошел в ночь на 31 декабря. Женщина набросилась на Деда Мороза, требуя от него подарок.

Как пишет 78.ru, переодетый в сказочного персонажа мужчина попытался объяснить дебоширке, что имеющиеся у него подарки предназначены только для детей. Однако такие доводы не подействовали на пьяную москвичку, и тогда мужчине пришлось применить силу. На опубликованных кадрах можно заметить, как «волшебник» дважды толкает женщину и она падает на асфальт. После этого она бросила Деду Морозу вдогонку несколько нецензурных слов и ретировалась.
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