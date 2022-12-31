«Этот день в истории». Что произошло 31 декабря, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
В последний календарный день года традиционно происходит подготовка к праздничному застолью. Этот семейный праздник отмечается по всему миру. Начало года 1 января в нашей стране ввел первый российский император Петр I в 1699 году.
31 декабря 1999 года Борис Ельцин досрочно сложил с себя полномочия главы государства. Первый президент РФ передал свои полномочия Владимиру Путину. Ельцину были вручены удостоверения пенсионера и ветерана труда.
Строительство самой протяженной в Европе междугородной телефонной линии началось в 1897 году. Она соединила Санкт-Петербург и Москву в 1898 году. Тогда петербуржцам и москвичам впервые удалось поздравить друг друга с Новым года.
Испытательный полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 совершил в 1968 году. Самолет произвел невероятное впечатление на европейцев, добравшись до Болгарии из Москвы за час. К сожалению, «карьере» Ту-144 препятствовали нештатные ситуации практически в каждом полете. Впоследствии эта модель использовалась только для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском.
Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта «Этот день в истории».