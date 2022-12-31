«Этот день в истории». Что произошло 31 декабря, праздники, факты, люди

Испытательный полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 совершил в 1968 году. Самолет произвел невероятное впечатление на европейцев, добравшись до Болгарии из Москвы за час. К сожалению, «карьере» Ту-144 препятствовали нештатные ситуации практически в каждом полете. Впоследствии эта модель использовалась только для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском.