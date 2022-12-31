Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в саратовском общежитии

Прокуратура Кировского района Саратова взяла на контроль проверку по факту пожара в общежитии на улице Аэропорт. Соответствующее поручение дал городскому надзорному ведомству прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.
Напомним, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 30 декабря в 23:52. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в здании общежития секции 3 СХИ Аэропорт загорелось чердачное помещение. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 45 человек.
В настоящий момент на базе общеобразовательной школы №24 работает оперативный штаб. Специалисты решают вопрос о временном предоставлении жилья постояльцам общежития. По факту пожара организована процессуальная проверка.