Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в саратовском общежитии

Напомним, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 30 декабря в 23:52. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в здании общежития секции 3 СХИ Аэропорт загорелось чердачное помещение. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 45 человек.