События на Украине к 12:00 31 декабря: наемники ВСУ в ЛНР, Киев утвердил новый порядок учета призывников

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к гражданам заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с НАТО несмотря на последствия кризиса на Украине. Он отметил, что жители ФРГ ежедневно испытывают на себе последствия конфликта, оплачивая покупки в супермаркете или счета за электричество и газ, однако этот год, по его мнению, стал годом «сплоченности и силы».