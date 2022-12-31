События на Украине к 12:00 31 декабря: наемники ВСУ в ЛНР, Киев утвердил новый порядок учета призывников

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 31 декабря.
Россия
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР 270 единиц боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов.
Под обстрелы попали районы 9 населенных пунктов. В результате атак погиб мирный житель, еще 2 получили ранения. Повреждено 6 домостроений и объект гражданской инфраструктуры.
Совместными действиями подразделений НМ ДНР и ВС РФ уничтожены танк и 6 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери ВСУ в живой силе составили более 20 человек.
ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в утренней сводке сообщила, что ВСУ за сутки потеряли в боях с подразделениями ЛНР до 70 человек личного состава, танк, 3 беспилотных летательных аппарата, 4 бронетранспортера, 12 единиц специальной автотехники.
Обстрелам со стороны украинских войск за тот же период подверглись 3 населенных пункта, зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб обнаружили в пригороде Луганска схрон с оружием и боеприпасами. По словам источников в силовых структурах ЛНР, способ закладки и наполнение тайника свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Схрон содержал управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат и свыше 100 тысяч патронов разного калибра.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник дал интервью ТАСС, в котором сообщил, что украинские войска регулярно пытаются осуществить прорыв на линии боевого соприкосновения, эти атаки отбиваются союзными силами. В рядах ВСУ находятся тысячи наемников, часть из них воюет с 2014 года. На территории ЛНР, по словам Пасечника, находятся более 1,2 тысячи пленных военнослужащих ВСУ, сотрудники международных организаций могут свободно их посещать. При этом, отметил врио главы республики, правозащитные организации не могут принудить Киев к выполнению Женевских конвенций в части обращения с пленными из ЛНР.
Украина
В Одесской области в период новогодних праздников ограничат работу энергоемких предприятий для обеспечения светом бытовых пользователей. Об этом сообщил глава администрации региона Максим Марченко.
Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. По словам представителя кабмина Тараса Мельничука, утвержденный порядок совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам организации и ведения военного учета. Считается, что это поможет властям сформировать «реальные списки» лиц, подлежащих призыву.
Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к гражданам заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с НАТО несмотря на последствия кризиса на Украине. Он отметил, что жители ФРГ ежедневно испытывают на себе последствия конфликта, оплачивая покупки в супермаркете или счета за электричество и газ, однако этот год, по его мнению, стал годом «сплоченности и силы».
Министр иностранных дел Словении Таня Файон передала две машины скорой помощи послу Украины в Любляне Андрею Тарану.