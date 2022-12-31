Немцы возмутились новогоднему обращению Шольца на тему Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к нации в очередной раз вспомнил Украину и пообещал ей беспрекословную поддержку. Читатели газеты Die Welt вышли из себя после подобного обращения к страдающему от санкций народу.
Немцы возмутились тем, что власти во главе с Шольцем совершенно не заботятся о мнении общественности. Многие вышли из себя после призыва канцлера экономить энергию и обещание избавиться от зависимости российского газа.
«Лучше бы он объяснил, почему провалил энергетическую политику, а нам теперь приходится расплачиваться», — пишет один из пользователей.
Другой отметил, что правительство усугубляет энергетические проблемы страны, в то время как население должно расплачиваться за последствия.
«Мне стыдно за такого канцлера», — заключили юзеры.
Ранее жители ФРГ устроили Олафу Шольцу настоящую взбучку после его слов в адрес российского президента Владимира Путина. Они не согласились с мнением политика, что Путину якобы не удалось достичь своих целей в отношении Европы.