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Украинские вандалы разрисовали памятник Пушкину в Киеве

Общество
Украинские вандалы разрисовали памятник Пушкину в Киеве

Самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный в Киеве, пострадал от рук вандалов. Неизвестные облили скульптуру краской.

На постаменте появились надписи с призывами сноса. Также там написали «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Сам монумент был облит красной и желтой краской.

Он установлен у входа в парк и был открыт 2 июня 1962. Его общая высота — 7,6 метра, из которых, высота скульптуры — 3,5 метра.

Это далеко не первый акт вандализма на Украине, направленный на осквернение памятников, связанных с Россией. Так, в Одессе нападениям регулярно подвергался памятник русской императрице Екатерине II. Местные власти предпочли не защищать его от злоумышленников, а попросту снести.
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