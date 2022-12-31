Украинские вандалы разрисовали памятник Пушкину в Киеве

Это далеко не первый акт вандализма на Украине, направленный на осквернение памятников, связанных с Россией. Так, в Одессе нападениям регулярно подвергался памятник русской императрице Екатерине II. Местные власти предпочли не защищать его от злоумышленников, а попросту снести.