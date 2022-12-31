Энергокризис вынудил финнов отказаться от традиционных походов в сауны

Хождение в сауну всей семьей считается в Финляндии предновогодней традицией. Однако насладиться детоксикацией в этом году смогли лишь немногие финны.
Жители Финляндии резко сократили походы в сауны из-за энергетического кризиса, пишет Financial Times. Заммэра Хельсинки Анни Синнемяки отметила, что многие сауны больше не отапливаются газом, однако электричество сейчас «стоит намного дороже».
Издание также отмечает, что рождественские огни в столице Финляндии загораются лишь в ограниченное время, а температуру в муниципальных зданиях уменьшили до 20 градусов. Помимо этого, власти позволили не отогревать футбольные поля, а катки — использовать лишь при похолодании.
Синнемяки обратила внимание, что потребление электроэнергии в прошлом месяце было на девять процентов ниже, чем в минувшем году. По ее словам, если ситуация не улучшится, все сауны в стране могут закрыть.