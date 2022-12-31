Три тепловоза сошли с рельсов на станции Гидростроитель под Иркутском

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, все произошло в ночь на 31 декабря на 338-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. После схода тепловозы столкнулись с другим локомотивом, который выполнял маневровые работы на втором главном пути станции Гидростроитель.