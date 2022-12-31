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Массовая драка во Всеволожском районе Ленобласти обернулась уголовным делом

Происшествия
Массовая драка во Всеволожском районе Ленобласти обернулась уголовным делом

Массовая драка произошла на новогодней вечеринке во Всеволожском районе Ленинградской области. Один из участников потасовки решил вернуться с оружием, но был задержан сотрудниками ГИБДД. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, гости праздничного вечера быстро разняли дебоширов, но одному из зачинщиков драки захотелось ответить обидчику. Мужчина отправился домой и вернулся с целым арсеналом оружия.

Трагедию удалось предотвратить сотрудникам ГИБДД, которые задержали 35-летнего гражданина. В машине хулигана стражи порядка обнаружили пять пистолетов. Местному жителю предстоит ответить перед законом за незаконный оборот оружия.
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