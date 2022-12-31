Массовая драка во Всеволожском районе Ленобласти обернулась уголовным делом

Массовая драка произошла на новогодней вечеринке во Всеволожском районе Ленинградской области. Один из участников потасовки решил вернуться с оружием, но был задержан сотрудниками ГИБДД. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «112».