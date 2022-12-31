Эксперт Орлов озвучил новую версию причины инцидента с украинской ракетой в Белоруссии

Отметим, что 29 декабря белорусские системы ПВО сбили ракету украинского комплекса С-300 в Брестской области. ВС Белоруссии рассматривают две версии причин случившегося — случайный пуск ракеты и преднамеренная провокация со стороны ВСУ. Однако Орлов считает, что есть и третий вариант, передает «ПолитРоссия».