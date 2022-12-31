Эксперт Орлов озвучил новую версию причины инцидента с украинской ракетой в Белоруссии

Военный эксперт Владимир Орлов считает, что инцидент с украинской ракетой в Белоруссии имеет третью версию.
Отметим, что 29 декабря белорусские системы ПВО сбили ракету украинского комплекса С-300 в Брестской области. ВС Белоруссии рассматривают две версии причин случившегося — случайный пуск ракеты и преднамеренная провокация со стороны ВСУ. Однако Орлов считает, что есть и третий вариант, передает «ПолитРоссия».
Аналитик напомнил, что в день инцидента ВС РФ наносили удары по военным объектам на территории Украины. Он предположил, что украинский комплекс С-300 пытался перехватить российский боеприпас.
«Вполне вероятно, что это одна из тех ракет, которые пытались перехватить наши крылатые ракеты. Вполне возможно, что это повторение польского инцидента», – объяснил он.
Орлов добавил, что Минск не станет предпринимать в ответ серьезных шагов. По его словам, инцидент, вероятно, оставят на «дипломатических весах».