Многокилометровая пробка на Крымском мосту со стороны Кубани сохраняется

Многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сохраняется.
Всю ночь на переправе через Керченский пролив работали волонтеры. Они раздавали воду водителям и пассажирам, вставшим в очереди на проезд и досмотр.
На данный момент ситуацию пытаются стабилизировать. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Кубани.
Как сообщалось ранее, протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Пропускная способность пунктов досмотра составляет примерно 190 машин в час.
Перед постом ДПС работает пункт обогрева. Там есть горячий чай, вода, а также установлены биотуалеты.