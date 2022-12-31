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Многокилометровая пробка на Крымском мосту со стороны Кубани сохраняется

Общество
Многокилометровая пробка на Крымском мосту со стороны Кубани сохраняется

Многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сохраняется.

Всю ночь на переправе через Керченский пролив работали волонтеры. Они раздавали воду водителям и пассажирам, вставшим в очереди на проезд и досмотр.

На данный момент ситуацию пытаются стабилизировать. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

Многокилометровая пробка на Крымском мосту со стороны Кубани сохраняется

Как сообщалось ранее, протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Пропускная способность пунктов досмотра составляет примерно 190 машин в час.

Перед постом ДПС работает пункт обогрева. Там есть горячий чай, вода, а также установлены биотуалеты.
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