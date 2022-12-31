В четверг, 29-го декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который раскритиковали как журналисты, так и правозащитники. Согласно нововведениям, теперь украинские власти смогут штрафовать или закрывать любое средство массовой информации, если его контент не придется Киеву по душе.
Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино в своих социальных сетях раскритиковал закон и заявил, что он противоречит европейской свободе слова, а также способствует укреплению нацистской диктатуры Зеленского.
По словам политика, решение украинского президента возмутило даже европейскую федерацию журналистов, а сам закон «О медиа» содержит в себе «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям», считает Асселино.
Журналист и политолог Вадим Авва прокомментировал новость в беседе с корреспондентом ФАН:
«Есть довольно распространенная сентенция, которая звучит следующим образом: самые жестокие диктатуры создаются законами. Нацистская Германия начиналась с двух подобных законов, которые были приняты в Нюрнберге в 1935-ом году. Поэтому и трибунал над фашистами после победы коалиции и, прежде всего, Советского Союза, проводился именно в этом городе. Первый закон о чистоте расы, второй – о чистоте крови, которые, фактически, запрещали браки между немцами и евреями», — вспоминает публицист.
Журналист считает, что этот украинский закон по сути своей наследует логику национал-социалистической партии Германии. И, конечно же, с помощью этого закона власти Украины намерены уничтожать любое медиа, которое дает хотя бы нейтральную информацию о России и о действии российских властей. Подлинная цель такого законопроекта – не допустить любой позитивной информации о чем-либо русском: языке, государстве, кино, книгах, истории и так далее, подчеркивает собеседник издания.
«То, что европейские официальные власти молчат и никак не реагируют, меня не удивляет. Аналогичные законы принимаются и в Прибалтике, например, закон об ограничении избирательных прав. В нем не написано, что он направлен против русских, но, фактически, он ограничивает права именно русской общины, запрещает воспроизводиться именно русской культуре. То есть, создает законодательные условия для геноцида. Потому что геноцидом можно называть любую политику и насильственный аппарат, реализующий эту политику, который делает невозможным воспроизводиться какому-либо этносу», — отмечает Авва.
И этот закон Зеленского – не предел, считает эксперт. Возможно, когда-нибудь мы доживем до законодательного акта, который позволит за произнесенное на русском языке слово стрелять в ответ. Потому что Украина и Европа, по мнению эксперта, сделали геноцид русского населения, русской культуры и языка инструментом разрушения России. И политика Владимира Зеленского, включая закон о медиа, лишь отображает этот нарратив.
При этом журналист считает, что «люди не глупые», они видят со стороны, в той же Европе или в Азии, что формируется фашистская среда, направленная на уничтожение совершенно определенного этноса. И продавать помощь Украине по указке Вашингтона станет все труднее.
«Поэтому пусть принимают свои законы, поражение будет совершенно сокрушительным», — подытоживает эксперт.