Политолог Авва: Украина и Европа сделали геноцид русского населения инструментом разрушения России

Журналист считает, что этот украинский закон по сути своей наследует логику национал-социалистической партии Германии. И, конечно же, с помощью этого закона власти Украины намерены уничтожать любое медиа, которое дает хотя бы нейтральную информацию о России и о действии российских властей. Подлинная цель такого законопроекта – не допустить любой позитивной информации о чем-либо русском: языке, государстве, кино, книгах, истории и так далее, подчеркивает собеседник издания.