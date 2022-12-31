Володин поздравил россиян с Новым годом и пожелал новых побед

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратился к россиянам с поздравлением в преддверии Нового года и пожелал стране новых побед.
В своем поздравлении Володин пожелал соотечественникам крепкого здоровья. А также подчеркнул, что в 2023 год должен стать временем достижения поставленных целей.
«Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной думы.
Как ранее сообщалось, более 40% опрошенных россиян считают Новый год главным праздником. Так, 41% респондентов сообщили, что встретят его в семейном кругу, а 26% проведут новогоднюю ночь с друзьями.