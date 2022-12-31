Камбербэтча могут обязать выплатить компенсацию из-за своих предков-рабовладельцев

Звезда фильма «12 лет рабства» еще в 2006 году рассказывал о том, как его предки владели плантацией с 260 рабами, на Барбадосе пока рабство не отменили 100 лет спустя. По информации издания Daily Mail, за этот факт зацепился Генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию Денни, который хочет обязать Камбербэтча выплатить компенсацию за своих предков-рабовладельцев.