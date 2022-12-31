Камбербэтча могут обязать выплатить компенсацию из-за своих предков-рабовладельцев

Генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию Дэвид Денни заявил, что британский актер Бенедикт Камбербэтч должен выплатить репарации за рабовладельческую плантацию, которой владела семья знаменитости на Барбадосе в 16-17 веках.
Звезда фильма «12 лет рабства» еще в 2006 году рассказывал о том, как его предки владели плантацией с 260 рабами, на Барбадосе пока рабство не отменили 100 лет спустя. По информации издания Daily Mail, за этот факт зацепился Генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию Денни, который хочет обязать Камбербэтча выплатить компенсацию за своих предков-рабовладельцев.
«Всех потомков белых владельцев плантаций, которые выиграли от работорговли, следует попросить выплатить репарации, включая семью Камбербэтча», — заявил Денни.
Стоит отметить, что после отмены рабства семье британского актера выплатили компенсацию в 6 тысяч фунтов стерлингов за потерю «человеческой собственности». В переводе на текущий курс это составляет 3,6 миллионов фунтов стерлингов.