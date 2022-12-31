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В Алтайском крае ищут пропавшего по дороге в Барнаул 15-летнего школьника

Происшествия
В Алтайском крае ищут пропавшего по дороге в Барнаул 15-летнего школьника

Несовершеннолетнего жителя Алтайского края уже две недели ищет полиция, стражи порядка просят помощи у общественности. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

«Требуется помощь общественности. По имеющейся информации, потерявшийся подросток направился в сторону Барнаула», — отмечается в сообщении полицейских.

Известно, что пропавшему ребенку 15 лет. Его рост не превышает 165 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в бежевый пуховик, вязаную шапку синего цвета, черные джинсы и черные кроссовки.
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