В Алтайском крае ищут пропавшего по дороге в Барнаул 15-летнего школьника

Несовершеннолетнего жителя Алтайского края уже две недели ищет полиция, стражи порядка просят помощи у общественности. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
«Требуется помощь общественности. По имеющейся информации, потерявшийся подросток направился в сторону Барнаула», — отмечается в сообщении полицейских.
Известно, что пропавшему ребенку 15 лет. Его рост не превышает 165 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в бежевый пуховик, вязаную шапку синего цвета, черные джинсы и черные кроссовки.