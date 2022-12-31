Политические деятели Евросоюза обнажили свою сущность, когда начали раскрывать правду о значении Минских соглашений. Таким выводом поделился член Совфеда РФ Андрей Клишас.
Ранее экс-глава Франции Франсуа Олланд признался, что соответствующие договоренности по ситуации на Украине нужны были лишь для того, чтобы киевский режим набрался сил. Примечательно, что не так давно такое же откровенное заявление сделала бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. Клишас в своем Telegram-канале отметил, что на протяжении восьми лет Европа только и делала, что лгала о необходимости Минских соглашений.
«Все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все что нужно знать о "европейских ценностях"», — написал сенатор.
Ранее сообщалось, что Киев собирается провести «саммит мира» в ООН в феврале следующего года.