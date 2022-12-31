Сенатор Клишас осудил Европу за ложь о важности Минских соглашений

Ранее экс-глава Франции Франсуа Олланд признался, что соответствующие договоренности по ситуации на Украине нужны были лишь для того, чтобы киевский режим набрался сил. Примечательно, что не так давно такое же откровенное заявление сделала бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. Клишас в своем Telegram-канале отметил, что на протяжении восьми лет Европа только и делала, что лгала о необходимости Минских соглашений.