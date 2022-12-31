Военкор Коц рассказал о подготовке ВСУ к наступлению по трем направлениям

В интервью Ura.ru он отметил, что подразделения ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь ДНР на две части, а также выйти к Крыму. Коц добавил, что украинские войска перебрасывают дополнительную боевую технику в Харьковскую область.