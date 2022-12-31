Военкор Коц рассказал о подготовке ВСУ к наступлению по трем направлениям

Украинские войска готовятся развернуть наступление на трех направлениях, заявил военкор Андрей Коц.
В интервью Ura.ru он отметил, что подразделения ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь ДНР на две части, а также выйти к Крыму. Коц добавил, что украинские войска перебрасывают дополнительную боевую технику в Харьковскую область.
«Но там у нас установлены довольно мощные оборонительные рубежи и людей хватает, чтобы это наступление отразить», — объяснил эксперт.
При этом Коц считает наиболее вероятной повышенную активность ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, на этом участке фронта союзные силы создали несколько линий обороны.