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Военкор Коц рассказал о подготовке ВСУ к наступлению по трем направлениям

Армия
Военкор Коц рассказал о подготовке ВСУ к наступлению по трем направлениям

Украинские войска готовятся развернуть наступление на трех направлениях, заявил военкор Андрей Коц.

В интервью Ura.ru он отметил, что подразделения ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь ДНР на две части, а также выйти к Крыму. Коц добавил, что украинские войска перебрасывают дополнительную боевую технику в Харьковскую область.

«Но там у нас установлены довольно мощные оборонительные рубежи и людей хватает, чтобы это наступление отразить», — объяснил эксперт.

При этом Коц считает наиболее вероятной повышенную активность ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, на этом участке фронта союзные силы создали несколько линий обороны.
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