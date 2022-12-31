Нутрициолог Ивашкевич перечислила три простых правила для профилактики переедания

Простые правила, которые помогут избежать переедания в Новый год, перечислила эксперт Роскачества, нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич.
Слова эксперта приводит сайт Роскачества. Первое правило предполагает, что перед застольем необходимо выпить два стакана обычной или минеральной воды. Этот прием, по словам Ивашкевич, быстро приглушит чувство голода и позволит «не набрасываться на закуски».
Упомянула диетолог и о правила «двух ложек», благодаря которому можно испробовать все блюда на новогоднем столе и не переесть. Ивашкевич рекомендуют брать по две ложки или три вилки каждого новогоднего салата или закуски — если же салатов на столе не более трех, можно съедать и по пять вилок каждого. Эксперт также советует придерживаться правила половины тарелки: именно такой объем посуды следует заполнять овощами без соуса.