Нутрициолог Ивашкевич перечислила три простых правила для профилактики переедания

Упомянула диетолог и о правила «двух ложек», благодаря которому можно испробовать все блюда на новогоднем столе и не переесть. Ивашкевич рекомендуют брать по две ложки или три вилки каждого новогоднего салата или закуски — если же салатов на столе не более трех, можно съедать и по пять вилок каждого. Эксперт также советует придерживаться правила половины тарелки: именно такой объем посуды следует заполнять овощами без соуса.