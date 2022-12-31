Жительница США начала делать ремонт дома и обнаружила послание из 1979 года

Жительница США переехала в новый дом и затеяла ремонт, участие в котором принимал ее брат. Под плиткой в ванной комнате они обнаружили записку с пожеланиями 43-летней давности.
Разбирая старую плитку, американцы обнаружили сложенный лист бумаги. На нем было написано послание, датируемое 23 мая 1979 года.
«Привет. Завтра в ванной положат новую плитку. США разоряются. Сейчас наш президент — Картер. Надеюсь, когда вы найдете это, все будет лучше. Удачи. Рудольф Матейка», — говорится в тексте письма, фото которого брат американки опубликовал на платформе Reddit.
Пользователи Сети смогли узнать больше об авторе записки. Они нашли некролог, в котором говорится, что родившийся в Чикаго Матейка умер через десять лет после написания сообщения.