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Автомобиль Деда Мороза попал в аварию на улице Нариманова в Казани

Происшествия
Автомобиль Деда Мороза попал в аварию на улице Нариманова в Казани

Дорожный инцидент с участием Деда Мороза и Снегурочки произошел в канун Нового года в Казани. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местные издания.

По данным канала, все случилось на улице Нариманова. Автомобиль, в котором находились сказочные персонажи, столкнулся с иностранным студентом на каршеринге. Последний пытался убедить сотрудников дорожной полиции в том, что просто пытался перестроиться, но его не пропустил Дед Мороз.

Теперь в обстоятельствах инцидента предстоит разобраться правоохранителям. Проводится проверка.
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