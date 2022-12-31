Автомобиль Деда Мороза попал в аварию на улице Нариманова в Казани

По данным канала, все случилось на улице Нариманова. Автомобиль, в котором находились сказочные персонажи, столкнулся с иностранным студентом на каршеринге. Последний пытался убедить сотрудников дорожной полиции в том, что просто пытался перестроиться, но его не пропустил Дед Мороз.