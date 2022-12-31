Младший сын Евгения Петросяна впервые побывал на новогодней елке в Кремле

Жена юмориста Евгения Петросяна концертный директор Татьяна Брухунова рассказала, как их общий сын Ваган праздновал Новый год в Кремле.
В социальных сетях молодая супруга артиста опубликовала пост, в котором рассказала о поде всей семьи в Кремль на празднование Нового года. Младший сын Петросяна посетил мероприятие впервые, пообщался с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказал стихотворение и получил подарок.
«Малыш счастлив. Мы тоже!» — написала Брухунова.
Ранее жена юмориста рассказала, что не готовит праздничный стол на Новый год. Женщина отметила, что есть вечером – вредно для здоровья, поэтому они с мужем пьют шампанское в полночь и едят конфеты.