В Турции сообщили об успешных испытаниях новой системы ПВО SIPER

Турция провела успешные испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) SIPER, заявил глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
Он отметил, что новая турецкая ракета поразила цель на расстоянии более 100 километров. Демир заявил, что успешные испытания стали «новогодним подарком» стране от оборонной промышленности.
«Ракета из системы SIPER Product-1, являющаяся ключевой для нашей противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, успешно поразила цель», — рассказал он.
Ранее стало известно, что беспилотник Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты турецкого производства.