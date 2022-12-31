Врач Чарышкина назвала салат оливье самым вредным новогодним блюдом

Салат оливье — один из самых популярных новогодних салатов среди россиян. Однако, как утверждает диетолог Антонина Чарышкина, он может представлять опасность для здоровья. Специалист рассказала о свойствах данного блюда.
Диетолог подчеркивает, что особый вред для организма несет майонез, который используется при приготовлении салата оливье. Он отличается высокой калорийностью, повышенным содержанием соли и наличием эмульсии из белка, жиров и простых углеводов в его составе. Все это делает салат оливье тяжелым для переваривания, передает издание «Доктор Питер».
Селедка под шубой, также пользующаяся популярностью на Новый год, не менее вредна, считает врач. Селедка содержит в себе большое количество соли и отличается высокой калорийностью. Отварной картофель же обладает высоким гликемическим индексом.
Врач советует отказаться от обычного майонеза в пользу домашнего. Для его приготовления используются яйца, растительное масло, лимонный сок, горчица, специи и соль.