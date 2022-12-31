Врач Чарышкина назвала салат оливье самым вредным новогодним блюдом

Диетолог подчеркивает, что особый вред для организма несет майонез, который используется при приготовлении салата оливье. Он отличается высокой калорийностью, повышенным содержанием соли и наличием эмульсии из белка, жиров и простых углеводов в его составе. Все это делает салат оливье тяжелым для переваривания, передает издание «Доктор Питер».