Рубль укрепился к доллару в годовом выражении впервые за несколько лет

Курс рубля продемонстрировал рост к доллару в годовом выражении впервые за три года, сообщает РБК.
По итогам года российская нацвалюта укрепилась к американской денежной единице на 6,4%. Торговая сессия по итогам 30 декабря закрылась на отметке 69,9 рубля. Ранее такой показатель рубль демонстрировал в 2019 году, когда доллар опустился с отметки в 68,9 руб. до 62 рублей.
Наиболее серьезное снижение денежной единицы РФ зафиксировано в 2014 году, когда она упала на 76,5%, до 58 руб. за доллар.
Напомним, курс евро по итогам торгов снизился до 69,86 рубля.