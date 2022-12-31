Рубль укрепился к доллару в годовом выражении впервые за несколько лет

По итогам года российская нацвалюта укрепилась к американской денежной единице на 6,4%. Торговая сессия по итогам 30 декабря закрылась на отметке 69,9 рубля. Ранее такой показатель рубль демонстрировал в 2019 году, когда доллар опустился с отметки в 68,9 руб. до 62 рублей.