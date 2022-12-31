Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2023-й год

Мир переживает период турбулентности, в такие моменты особенно хочется знать ближайшее будущее, чтобы успеть подготовиться к возможным проблемам. Мистика всегда была популярна, и даже люди, наделенные властью, иногда принимают решения, опираясь на предсказание астрологов, экстрасенсов или других мистиков.
Какие важнейшие события в глобальной геополитике ждут мир в 2023 году, закончится ли СВО или начнется Третья мировая война?
Кто из лидеров стран покинет свое кресло до конца 2023 года по разным причинам — болезнь, импичмент, добровольная отставка: Байден, Зеленский, Макрон, Шольц, Эрдоган, Лукашенко?
Смогут ли петербургские власти победить снег в этом сезоне или снег победит губернатора Беглова? Обнаружит ли, наконец, инопланетян самый дорогой в мире телескоп James Webb или другие человеческие наблюдатели?
Ждать ли в 2023 году человечеству новых эпидемий и каких именно? Что будет с ценами на продовольствие, нефть, золото, валюту?
Ждать ли каких-то особенных технологических прорывов в следующем году: лекарства от рака, цифровизации мозга, новых средств связи вроде телепорта или телепатии?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит популярный в России футуролог и экстрасенс Дарья Миронова.
Эфир состоится 31 декабря в субботу в 12:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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