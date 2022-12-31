Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2023-й год

Мир переживает период турбулентности, в такие моменты особенно хочется знать ближайшее будущее, чтобы успеть подготовиться к возможным проблемам. Мистика всегда была популярна, и даже люди, наделенные властью, иногда принимают решения, опираясь на предсказание астрологов, экстрасенсов или других мистиков.