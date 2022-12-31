Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2023-й год

Пресс-центр
Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2023-й год

Мир переживает период турбулентности, в такие моменты особенно хочется знать ближайшее будущее, чтобы успеть подготовиться к возможным проблемам. Мистика всегда была популярна, и даже люди, наделенные властью, иногда принимают решения, опираясь на предсказание астрологов, экстрасенсов или других мистиков.

Какие важнейшие события в глобальной геополитике ждут мир в 2023 году, закончится ли СВО или начнется Третья мировая война?

Кто из лидеров стран покинет свое кресло до конца 2023 года по разным причинам — болезнь, импичмент, добровольная отставка: Байден, Зеленский, Макрон, Шольц, Эрдоган, Лукашенко?

Смогут ли петербургские власти победить снег в этом сезоне или снег победит губернатора Беглова? Обнаружит ли, наконец, инопланетян самый дорогой в мире телескоп James Webb или другие человеческие наблюдатели?

Ждать ли в 2023 году человечеству новых эпидемий и каких именно? Что будет с ценами на продовольствие, нефть, золото, валюту?

Ждать ли каких-то особенных технологических прорывов в следующем году: лекарства от рака, цифровизации мозга, новых средств связи вроде телепорта или телепатии?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит популярный в России футуролог и экстрасенс Дарья Миронова.

Эфир состоится 31 декабря в субботу в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
пресс-центр пресс-конференция медиацентр патриот медиагруппа патриот дарья миронова
Военкоры ФАН
Лучшие в аду