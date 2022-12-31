В Анкаре назвали причину присутствия ВС Турции в Сирии

Армия Турции до сих пор находится на территории Сирии, поскольку треть страны находится под контролем террористов. Об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Министр добавил, что страна поддерживает территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, а единственной целью Анкары является борьба с терроризмом, поэтому ВС Турции до сих пор не покинула государство.
«Мы пояснили, что турецкие военные находятся в Сирии для того, чтобы бороться с «Рабочей партией Курдистана», курдскими отрядами YPG, ИГ* (* Запрещенная в России террористическая организация) и другими террористами, и для предотвращения массовой миграции», — сообщил Акар.
Он подчеркнул, что Анкара продолжит тесное взаимодействие с Дамаском. По его словам, обеспечить безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев в страну является крайне необходимым.