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Доктор Кубеш перечислил симптомы рака, которые похожи на похмелье

Общество
Доктор Кубеш перечислил симптомы рака, которые похожи на похмелье

Некоторые симптомы онкологического заболевания можно спутать с похмельем или простудой. Их перечислил доктор Иржи Кубеш.

Человек, который болен раком, может ощущать сухость во рту. Если пациента мучает рвота и тошнота, есть риски обнаружения непроходимости кишечника или опухоли головного мозга.

Помимо этого, на определенные виды рака может указывать обезвоживание организма. Подобный синдром также фиксируется при чрезмерном употреблении алкоголя.

Также человек с онкологическим заболеванием регулярно чувствует сильную усталость. Это связано с тем, что опухоль забирает питательные вещества и мешает им усваиваться, передает Ferra.ru.
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