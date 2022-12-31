Доктор Кубеш перечислил симптомы рака, которые похожи на похмелье

Некоторые симптомы онкологического заболевания можно спутать с похмельем или простудой. Их перечислил доктор Иржи Кубеш.
Человек, который болен раком, может ощущать сухость во рту. Если пациента мучает рвота и тошнота, есть риски обнаружения непроходимости кишечника или опухоли головного мозга.
Помимо этого, на определенные виды рака может указывать обезвоживание организма. Подобный синдром также фиксируется при чрезмерном употреблении алкоголя.
Также человек с онкологическим заболеванием регулярно чувствует сильную усталость. Это связано с тем, что опухоль забирает питательные вещества и мешает им усваиваться, передает Ferra.ru.