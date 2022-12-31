В Государственной Думе обсудили приоритетные направления развития акционерного законодательства

Важное значение для корпоративного сектора имело также принятие в середине декабря закона о продлении действия первоочередных мер по развитию российской экономики в условиях санкций, в том числе мер по обеспечению стабильной работы органов управления публичными и непубличными обществами. Речь идет, в частности, о продлении до конца следующего года порядка осуществления полномочий совета директоров акционерных обществ при уменьшении его количественного состава, возможности проведения годового общего собрания в заочной форме, а также неприменении требований об уменьшении уставного капитала организаций в случае снижения стоимости их чистых активов. Значимым событием стало увеличение с одного года до трех лет срока полномочий совета директоров публичных обществ.