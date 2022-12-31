В Государственной Думе обсудили приоритетные направления развития акционерного законодательства

Несмотря на завершение осенней сессии в Государственной Думе продолжается активная законотворческая работа.
«Вызовы, с которыми столкнулась российская экономика, требуют от законодателя разработки новых эффективных мер по защите и поддержке бизнеса, ограничению санкционного давления, развитию предпринимательской деятельности и регулированию корпоративных отношений», — заявил председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов по итогам состоявшейся встречи с членами Национального объединения корпоративных секретарей.
По его словам, «важно, чтобы такая работа носила системный характер и строилась на основе тесного диалога с бизнес-сообществом, который должен иметь возможность заявить о своих насущных проблемах».
Глава думского комитета указал на растущее внимание законодателя к вопросам совершенствования практики корпоративного управления и внесению комплексных изменений в акционерное законодательство.
«В этом году мы приняли сразу 7 федеральных законов, уточняющих порядок регулирования корпоративных отношений, — отметил Сергей Гаврилов. — Предложенные меры позволили ограничить влияние антироссийских санкций и обеспечили более стабильную работу органов управления хозяйственными обществами».
В числе этих мер депутат выделил упрощение порядка проведения годовых общих собраний и порядка приобретения эмитентами собственных акций на организованных торгах, а также сохранение полномочий совета директоров при уменьшении его количественного состава. Публичные общества получили возможность приобретения собственных акций на организованных торгах в рамках программы приобретения акций. Одновременно была исключена необходимость включения в устав сведений, дублирующих положения гражданского и акционерного законодательства и смягчены требования к проведению аудита годовой финансовой отчетности непубличных обществ.
Кроме того, на законодательном уровне был создан особый правовой механизм, позволяющий на основании судебного решения ограничить корпоративные права иностранных инвесторов из недружественных стран, которые блокируют принятие обществом управленческих решений.
«Сейчас он применяется исключительно в целях защиты интересов государства в энергетической сфере, но сфера его применения вполне возможно будет расширена», — отметил Сергей Гаврилов.
Важное значение для корпоративного сектора имело также принятие в середине декабря закона о продлении действия первоочередных мер по развитию российской экономики в условиях санкций, в том числе мер по обеспечению стабильной работы органов управления публичными и непубличными обществами. Речь идет, в частности, о продлении до конца следующего года порядка осуществления полномочий совета директоров акционерных обществ при уменьшении его количественного состава, возможности проведения годового общего собрания в заочной форме, а также неприменении требований об уменьшении уставного капитала организаций в случае снижения стоимости их чистых активов. Значимым событием стало увеличение с одного года до трех лет срока полномочий совета директоров публичных обществ.
По оценке депутата, в весеннюю сессию предстоит еще больше работы в области совершенствования корпоративного законодательства.
«Это касается, в том числе подготовки к рассмотрению Государственной Думой законопроектов об установлении правил проведения общих собраний в дистанционном форме и об установлении порядка взаимодействия публичных обществ с «потерянными акционерами», — сказал Сергей Гаврилов.