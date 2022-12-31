Подозреваемого в двойном убийстве в Ленобласти задержали под Ростовом-на-Дону

Сотрудники правоохранительных органов в Ленобласти задержали подозреваемого в жестокой расправе над мужчиной и женщиной в Тихвинском районе.
Напомним, тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения нашли с признаками насильственной смерти в одной из квартир поселка Мехбаза. Следователи сообщили, что причиной смерти потерпевших стали огнестрельные ранения в области головы.
В ходе оперативных мероприятий на территории Ростовской области был задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1981 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ход расследования находится на контроле у руководителя областного следственного управления.