Аналитик из КНР Цзя Минь назвал истинный смысл переговоров Путина и Си Цзиньпина

Напомним, что переговоры глав двух государств состоялись 30 декабря в формате видеоконференции. Они отметили итоги сотрудничества Москвы и Пекина и условились развивать и укреплять партнерские связи дальше. Цзя Минь в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости отметил, что 2022 год был нереально трудным как для России, так и для Китая.