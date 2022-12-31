Аналитик из КНР Цзя Минь назвал истинный смысл переговоров Путина и Си Цзиньпина

Диалог российского лидера Владимира Путина с коллегой из Китая Си Цзиньпином подытожил события уходящего года и поставил в нем точку. Таким мнением поделился научный сотрудник Чунъянского финансового научно-исследовательского института при Народном университете Китая Цзя Минь.
Напомним, что переговоры глав двух государств состоялись 30 декабря в формате видеоконференции. Они отметили итоги сотрудничества Москвы и Пекина и условились развивать и укреплять партнерские связи дальше. Цзя Минь в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости отметил, что 2022 год был нереально трудным как для России, так и для Китая.
«Переговоры, которые лидеры провели в конце 2022 года, несомненно, стали особой заключительной чертой, проведенной под этим чрезвычайно тяжелым годом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин не поздравил главу Белого дома Джо Байдена с Новым годом.