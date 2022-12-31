Обозреватель Акопов подвел итоги уходящего года для России

Уходящий год был самым тяжелым с девяностых для России. Об этом заявил обозреватель Петр Акопов.
По его словам, многие нюансы соседства с Украиной вскрылись именно в 2022 году. В результате западное влияние на Украину породило серьезный конфликт, который стал переломным моментом в российской и украинской истории. Сегодня строится новое государство на основе справедливого, самобытного, крепкого национального уклада, пишут РИА Новости.
«Не замкнутая в себе, не обиженная на Запад, но активно участвующая в строительстве нового, постзападного миропорядка… Уходящий год, обнаживший нашу слабость и силу, дает нам все основания для веры в свои возможности», — пролил свет на итоги года автор.
Ранее российский президент Владимир Путин напомнил о том, что Запад не бросал попыток «немножко раздробить» Россию. По его словам, Москва почти всегда следовала другому подходу и пыталась стать частью цивилизованного мира.