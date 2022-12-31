Обозреватель Акопов подвел итоги уходящего года для России

По его словам, многие нюансы соседства с Украиной вскрылись именно в 2022 году. В результате западное влияние на Украину породило серьезный конфликт, который стал переломным моментом в российской и украинской истории. Сегодня строится новое государство на основе справедливого, самобытного, крепкого национального уклада, пишут РИА Новости.